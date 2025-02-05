Крушение самолета Bek Air: причину долгого расследования трагедии назвали прокуроры

Расследование крушения самолета Bek Air под Алматы заняло больше 5 лет из-за отсутствия квалифицированных кадров, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру страны.

На официальном сайте Главной транспортной прокуратуры страны опубликованы итоги заседания коллеги по итогам 2024 года. Сообщается, что по результатам анализа аварийных инцидентов, произошедших на транспорте в предыдущие годы, определены три ключевые проблемы всей транспортной инфраструктуры республики.

Как указано в сообщении, первая проблема - общая изношенность инфраструктуры и недостаточный уровень технологического развития. Отмечается, что железнодорожные магистрали изношены на 57%, устаревший локомотивный парк КТЖ составляет 61%. За нарушение сроков сертификации отменена государственная регистрация и запрещена эксплуатация 396 грузовых вагонов.

Второй проблемой прокуроры указали дефицит квалифицированных специалистов.

"К примеру, из-за слабого профессионального уровня сотрудников управления по расследованию авиационных происшествий Министерства транспорта, расследование крушения в 2019 году самолета авиакомпании Bek Air продолжалось более 5 лет.

Из шести cледователей лишь один обладал достаточным опытом. Аналогичная ситуация складывалась в Авиационной администрации Казахстана, которая испытывала дефицит квалифицированных кадров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после ряда представлений прокуратуры Министерство транспорта в 2024 году организовала курсы повышения квалификации и стажировки для своих сотрудников, в том числе за рубежом, был пересмотрен кадровый подход к формированию штата следователей.

"В определенной степени это положительно сказалось на качестве и уровне расследования последней катастрофы самолета азербайджанских авиалиний вблизи Актау", - заявили в прокуратуре.

Третьей проблемой прокуроры указали недостаточность либо отсутствие правовой базы, соответствующей современным требованиям отраслевой безопасности.

"Важные процессы транспортного сектора долгое время остаются без должного нормативно-правового регулирования, как того требует закон. Субъекты транспорта руководствуются локальными актами и своими собственными правилами.

Фактически, самолет компании Bek Air стал заложником ситуации, когда предполетная подготовка регулировалась не связанными между собой техническими регламентами. При этом Министерство транспорта не обладала законодательной возможностью принимать нормативно-правовые акты в этой сфере", - заявили в прокуратуре.

После этого внесены изменения в профильный закон, в реализацию которого утверждены правила по противообледенительной защите воздушных судов.

"Окончено досудебное производство о крушении воздушного судна Bek Air, с материалами дела знакомятся участники уголовного процесса", - сказано в релизе.

Крушение самолета Bek Air в Алматы

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение 27 декабря 2019 года. Воздушное судно врезалось в бетонный забор и протаранило частный дом. Жертвами трагедии стали 13 человек, почти 70 человек пострадали.

В мае 2021 года завершился суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта. Районных чиновников, продавших земли, и риелтора признали виновными и назначили им сроки.

О завершении расследования причин авиакатастрофы говорили еще в апреле 2022 года. Как сообщали тогда в КГА, согласно отчету по результатам расследования авиационного происшествия, крушение воздушного судна произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета.

При этом в декабре 2023 года журналисты спрашивали главу МВД, когда будет завершено уголовное дело. Тогда Ержан Саденов обещал вскоре завершить расследование.

В апреле 2024 года правоохранители завершили следствие по уголовному делу о крушении самолета Bek Air в Алматы, произошедшем в декабре 2019 года. Сообщалось, что проведено более 4 тыс. следственных действий (2000 осмотров, 1350 допросов, 250 выемок), 150 судебных экспертиз и специальных исследований.

Но в декабре того же года министр транспорта Марат Карабаев заявил, что рассматривается вопрос о возобновлении расследования.