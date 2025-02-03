Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Фура с коровами загорелась на дороге в Павлодарской области (фото)

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото: ДЧС Павлодарской облсти

Перевозившая скот из Таджикистана в Россию фура загорелась в Павлодарской области - коров эвакуировали из горящего авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Инцидент произошел утром 1 февраля на автодороге Омск-Майкапчагай.

"Прибывшими на место пожарными ликвидировано горение обшивки прицепа автотранспорта на общей площади 12 кв.м. 20 голов КРС были эвакуированы из прицепа до прибытия пожарного подразделения. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Спасатели оказали помощь в размещении 35 голов скота в КХ до приезда другой машины.

Как уточнили спасатели, в грузовике везли коров.

В ДЧС Павлодарской области напомнили о строгом соблюдении мер пожарной безопасности.

Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото: ДЧС Павлодарской облсти

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2217551-fura-s-korovami-zagorelas-na-doroge-v-pavlodarskoy-oblasti-foto/