Фура с коровами загорелась на дороге в Павлодарской области (фото)
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Перевозившая скот из Таджикистана в Россию фура загорелась в Павлодарской области - коров эвакуировали из горящего авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Инцидент произошел утром 1 февраля на автодороге Омск-Майкапчагай.
"Прибывшими на место пожарными ликвидировано горение обшивки прицепа автотранспорта на общей площади 12 кв.м. 20 голов КРС были эвакуированы из прицепа до прибытия пожарного подразделения. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
Спасатели оказали помощь в размещении 35 голов скота в КХ до приезда другой машины.
Как уточнили спасатели, в грузовике везли коров.
В ДЧС Павлодарской области напомнили о строгом соблюдении мер пожарной безопасности.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2217551-fura-s-korovami-zagorelas-na-doroge-v-pavlodarskoy-oblasti-foto/