Фура с коровами загорелась на дороге в Павлодарской области (фото)

Перевозившая скот из Таджикистана в Россию фура загорелась в Павлодарской области - коров эвакуировали из горящего авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Инцидент произошел утром 1 февраля на автодороге Омск-Майкапчагай.

"Прибывшими на место пожарными ликвидировано горение обшивки прицепа автотранспорта на общей площади 12 кв.м. 20 голов КРС были эвакуированы из прицепа до прибытия пожарного подразделения. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Спасатели оказали помощь в размещении 35 голов скота в КХ до приезда другой машины.

Как уточнили спасатели, в грузовике везли коров.

В ДЧС Павлодарской области напомнили о строгом соблюдении мер пожарной безопасности.

Пожар. Фото: ДЧС Павлодарской облсти

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.