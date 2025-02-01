Пожар произошел в жилом доме в Жезказгане (видео)

В Жезказгане в двухэтажном жилом доме в квартире на втором этаже произошел пожар. Жители эвакуировались самостоятельно, прибывшие спасатели потушили огонь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, сегодня в Жезказгане по ул. Сатпаева в двухэтажном жилом доме в квартире на втором этаже произошло загорание бытовой техники, мебели и домашних вещей. Жители заблаговременно эвакуировались. Пострадавших нет.

Благодаря принятым оперативным мерам не допущено распространения огня на соседние квартиры. Пожар ликвидирован на площади 28 кв. м. Причина пожара устанавливается.

На места пожара для обогрева жильцов были привлечены вахтовки.

Напомним, также сегодня произошел пожар в переоборудованном под офис контейнере в Караганде. Спасатели ликвидировали пожар и не дали распространиться огню на соседний контейнер. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Также вчера вечером в одном из мебельных цехов Астаны случился серьезный пожар. Силами МЧС по лестничному маршу спасено 21 человек, из них 11 детей. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу около 80 человек. За 25 минут столичным пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.