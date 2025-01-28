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Взрыв на нефтебазе в Жезказгане: один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии (видео)

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Пожар на нефтебазе в Жезказгане
Огнеборцы во время пожара. Кадр из видео: instagram.com/112ulytau_tjd

В минувшие выходные в Жезказгане прогремел взрыв на нефтебазе. Врачи рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие при ЧП, передает сайт телеканала КТК.

После произошедшего в больницу с ожогами и травмами доставили пять человек. Двое из них – с черепно-мозговой травмой и сотрясением – готовятся к выписке. Еще три человека остаются под наблюдением медиков.

"Двое пациентов были госпитализированы в травматологическое отделение с различными ожогами. На сегодня их состояние также стабильное.

Также один пациент был госпитализирован в реанимационное отделение: состояние крайне тяжелое. По жизненным показаниям была проведена операция. На сегодняшний день делается вторая операция. Состояние крайне тяжелое", - рассказал заместитель директора многопрофильной больницы Жезказгана Шахрух Юлдашев.

Как напоминает телеканал, объект расположен на трассе Жезказган – Сатпаев. Сначала загорелись спецмашины: два бензовоза и один газовоз. До приезда спасателей случилось несколько взрывов. Последний был самым мощным. Именно после него обрушился ангар.

Предполагается, что внутри находились цистерны с газом. Пока одна бригада тушила пламя, вторая охлаждала топливо в резервуарах, чтобы не пустить туда огонь.

В общей сложности выгорело 100 квадратных метров нефтехранилища. Причины ЧП выясняются.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2215640-vzryv-na-neftebaze-v-zhezkazgane-odin-iz-postradavshih-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-video/

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