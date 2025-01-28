Взрыв на нефтебазе в Жезказгане: один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии (видео)
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В минувшие выходные в Жезказгане прогремел взрыв на нефтебазе. Врачи рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие при ЧП, передает сайт телеканала КТК.
После произошедшего в больницу с ожогами и травмами доставили пять человек. Двое из них – с черепно-мозговой травмой и сотрясением – готовятся к выписке. Еще три человека остаются под наблюдением медиков.
"Двое пациентов были госпитализированы в травматологическое отделение с различными ожогами. На сегодня их состояние также стабильное.
Также один пациент был госпитализирован в реанимационное отделение: состояние крайне тяжелое. По жизненным показаниям была проведена операция. На сегодняшний день делается вторая операция. Состояние крайне тяжелое", - рассказал заместитель директора многопрофильной больницы Жезказгана Шахрух Юлдашев.
Как напоминает телеканал, объект расположен на трассе Жезказган – Сатпаев. Сначала загорелись спецмашины: два бензовоза и один газовоз. До приезда спасателей случилось несколько взрывов. Последний был самым мощным. Именно после него обрушился ангар.
Предполагается, что внутри находились цистерны с газом. Пока одна бригада тушила пламя, вторая охлаждала топливо в резервуарах, чтобы не пустить туда огонь.
В общей сложности выгорело 100 квадратных метров нефтехранилища. Причины ЧП выясняются.
Источник: КТК
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2215640-vzryv-na-neftebaze-v-zhezkazgane-odin-iz-postradavshih-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-video/