Взрыв предотвратили в жилом доме в Караганде пожарные (видео)

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар и предотвратили взрыв - спасатели вынесли из горящего дома газовые баллоны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, в Караганде районе им. Казыбек би произошло загорание деревянных конструкций крыши двухквартирного жилого дома и деревянного перекрытия котельной.

Спасатели оперативно ликвидировали горение и вынесли из дома два газовых баллона, тем самым предотвратив возможный взрыв газа.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.