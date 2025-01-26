Житель Караганды попал в больницу с ожогами после пожара в квартире

Этим утром пожар произошел в одном из жилых домов в Караганде - пострадал владелец квартиры, где случилось возгорание, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве в одной из пятиэтажек по проспекту Назарбаева в квартире на втором этаже произошло горение домашних вещей и мебели.

По лестничному маршу с помощью спасательных колпаков спасли двух человек и эвакуировали четверых.

Пожар ликвидирован.

С ожогами доставлен в больницу владелец квартиры 1950 года рождения. Также сотрудники Центра медицины катастроф МЧС оказали экстренную помощь двум жителям дома.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.