Гибель семьи в пожаре: полиция СКО возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту шокирующего пожара в Северо-Казахстанской области, в котором погибли мужчина и четверо детей, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований пожарной безопасности. В пожаре погибли 40-летний вдовец и четверо детей.

Также сообщается, что похороны пройдут в селе Ступинка сегодня. Местные жители организовали уголок скорби, где выставили фотографии погибших, односельчане несут игрушки и цветы.

Источник: KTK

Напомним, ночью 23 января произошел пожар в частном доме в селе Ступинка в Северо-Казахстанской области. По прибытии огнеборцев дом был полностью охвачен огнем, в результате чего произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. В ходе тушения на месте пожара обнаружили тела двух взрослых и трех детей.

Позже стали известны подробности трагедии. На момент пожара в доме находился 40-летний глава семьи, его 18 летняя дочь и дети 13, 10 и 7 лет. Мужчина воспитывал их один. Мать детей умерла 7 лет назад.

Известно, что еще один ребенок 16 лет, студент одного из городских колледжей, на момент пожара находился в Петропавловске. В акимате региона сообщили, что родственникам погибшей в пожаре семьи окажут всестороннюю помощь.

Отметим, что 23 января в Павлодаре произошел пожар в здании строительного магазина. На месте происшествия обнаружили сотрудника без признаков жизни.