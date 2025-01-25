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Гибель семьи в пожаре: полиция СКО возбудила уголовное дело

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Частный дом сгорел в селе Ступинка
Место пожара. Фото: astanatv.kz

Полиция возбудила уголовное дело по факту шокирующего пожара в Северо-Казахстанской области, в котором погибли мужчина и четверо детей, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований пожарной безопасности. В пожаре погибли 40-летний вдовец и четверо детей.

Также сообщается, что похороны пройдут в селе Ступинка сегодня. Местные жители организовали уголок скорби, где выставили фотографии погибших, односельчане несут игрушки и цветы.

Источник: KTK

Напомним, ночью 23 января произошел пожар в частном доме в селе Ступинка в Северо-Казахстанской области. По прибытии огнеборцев дом был полностью охвачен огнем, в результате чего произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. В ходе тушения на месте пожара обнаружили тела двух взрослых и трех детей.

Позже стали известны подробности трагедии. На момент пожара в доме находился 40-летний глава семьи, его 18 летняя дочь и дети 13, 10 и 7 лет. Мужчина воспитывал их один. Мать детей умерла 7 лет назад.

Известно, что еще один ребенок 16 лет, студент одного из городских колледжей, на момент пожара находился в Петропавловске. В акимате региона сообщили, что родственникам погибшей в пожаре семьи окажут всестороннюю помощь.

Отметим, что 23 января в Павлодаре произошел пожар в здании строительного магазина. На месте происшествия обнаружили сотрудника без признаков жизни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2215050-gibel-semi-v-pozhare-policiya-sko-vozbudila-ugolovnoe-delo/

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