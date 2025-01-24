Автобус загорелся на стоянке в Астане (видео)

Автобус загорелся на стоянке в Астане - столичные пожарные ликвидировали возгорание, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города. Момент пожара сняли на видео.

Информация и кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале Astanovka_98. Автор сообщил, что пожар произошел на стоянке автопарка. Также в публикации говорится, что работники автопарка с огнетушителями попытались унять пламя, но оно быстро перекинулось на салон.

В пресс-службе столичного ДЧС корреспонденту NUR.KZ сообщили, что инцидент произошел 23 января - столичные спасатели выехали в район Байконур по поступившему сообщению о возгорании автобуса.

Автобус был полностью охвачен огнем, когда пожарные прибыли на место.

"Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев возгорание удалось ликвидировать в течение 15 минут с момента поступления сообщения. Причина устанавливается", - сообщили в ДЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.