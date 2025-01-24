Полицейские и очевидцы не остались в стороне и помогли растерявшемуся павлодарцу (видео)

Воспламенившийся на проезжей части в Павлодаре автомобиль потушили сотрудники полиции. В стороне не остались и проезжающие мимо водители, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, на пересечении улиц Академика Бектурова и Лермонтова остановился автомобиль Audi А4, из-под капота которого сильно повалил дым. К счастью, поблизости патрулировали улицы сотрудники полиции.

"Не раздумывая, сразу же остановился, взял со служебной автомашины огнетушитель и побежал на помощь. Водитель был рядом, он растерялся. Открыли капот, а там уже горел двигатель", - рассказал командир роты БПП, майор Ғабит Әзбердиев.

Следом на место происшествия подъехал еще один экипаж с подполковником Бауржаном Кикібай и капитаном Талгатом Магуперовым.

"Все вместе потушили машину. Не остались в стороне и рядом проезжающие водители, все предлагали помощь. Одна девушка принесла свой огнетушитель и отдала нам. Все потушили и поехали дальше нести службу", - добавил Ғабит Әзбердиев.

Пользователи социальных сетей похвалили поступок полицейских. В свою очередь, стражи порядка поблагодарили всех неравнодушных граждан, которые не проехали мимо, за активную гражданскую позицию.

Ранее в Астане в районе Есиль на пересечении проспекта Кабанбай батыра и шоссе Коргалжын произошло возгорание двигательного отсека трактора-погрузчика. Пожарные оперативно ликвидировали горение. Обошлось без пострадавших.

А в Турксибском районе Алматы загорелся грузовик. Спасатели поделились кадрами тушения полыхающего автомобиля. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших не было.