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Землетрясение произошло в 364 километрах от Алматы

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Фиксация землетрясения
Землетрясение. Иллюстративное фото: Petrovich9/Getty Images

Землетрясение произошло в Китае - в 364 км от Алматы. Ощутимости в Казахстане нет, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений МЧС РК.

Как сообщает Наццентр сейсмонаблюдений МЧС РК, 19 января в 11:30 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагался на территории Китая - в 364 км на юго-восток от Алматы.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.

По данным центра данных Института геофизических исследований, магнитуда составила 4,4. Энергетический класс - 9,6.

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ, электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

На днях землетрясение зафиксировали в двух регионах Казахстана - Алматинской области и области Жетісу. Информации о разрушениях нет.

Напомним, ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2212976-zemletryasenie-proizoshlo-v-364-kilometrah-ot-almaty/

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