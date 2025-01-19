Землетрясение произошло в 364 километрах от Алматы
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Землетрясение произошло в Китае - в 364 км от Алматы. Ощутимости в Казахстане нет, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений МЧС РК.
Как сообщает Наццентр сейсмонаблюдений МЧС РК, 19 января в 11:30 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагался на территории Китая - в 364 км на юго-восток от Алматы.
Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.
По данным центра данных Института геофизических исследований, магнитуда составила 4,4. Энергетический класс - 9,6.
В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
На днях землетрясение зафиксировали в двух регионах Казахстана - Алматинской области и области Жетісу. Информации о разрушениях нет.
Напомним, ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2212976-zemletryasenie-proizoshlo-v-364-kilometrah-ot-almaty/