Землетрясение произошло в 364 километрах от Алматы

Землетрясение произошло в Китае - в 364 км от Алматы. Ощутимости в Казахстане нет, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений МЧС РК.

Как сообщает Наццентр сейсмонаблюдений МЧС РК, 19 января в 11:30 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагался на территории Китая - в 364 км на юго-восток от Алматы.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.

По данным центра данных Института геофизических исследований, магнитуда составила 4,4. Энергетический класс - 9,6.

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

На днях землетрясение зафиксировали в двух регионах Казахстана - Алматинской области и области Жетісу. Информации о разрушениях нет.

Напомним, ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.