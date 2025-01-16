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Еще одно видео пожара на стадионе в Петропавловске появилось в Сети

Опубликовано:

Пожар на стадионе
Пожар на стадионе. Кадр из видео: instagram.com/sqo_pd

Сегодня утром, 16 января, в Петропавловске произошел пожар на стадионе. Кадры тушения пожара показали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, мы писали, что утром в Петропавловске произошел пожар на стадионе. Спасатели работали по повышенному рангу вызова.

В 9:00 МЧС сообщили о локализации пожара, в 9:49 - о полной ликвидации. Обошлось без пострадавших.

Дополнительные детали происшествия рассказали в Департаменте полиции Северо-Казахстанской области.

На место были направлены 5 автопатрулей, около 20 сотрудников полиции, также на месте происшествия присутствовало руководство ДП.

Эвакуация не потребовалась. Силы полиции обеспечили оцепление, дорожную безопасность и беспрепятственный проезд для 10 единиц пожарной спецтехники.

Нарушений общественного порядка не зарегистрировано.

Добавим, также сегодня произошел пожар в подвальном помещении одного из частных детских садов Караганды. Спасатели эвакуировали 82 ребенка из задымленного помещение. Возгорание ликвидировано, обошлось без пострадавших.

Ранее в многоэтажном доме в Жезказгане случился взрыв газового флакона, предназначенного для заправки зажигалок. Один человек пострадал и был госпитализирован в травмпункт.

А в Турксибском районе Алматы загорелся грузовик вблизи жилого дома. Возгорание произошло в кабине транспортного средства. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет, причина устанавливается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2212335-eshche-odno-video-pozhara-na-stadione-v-petropavlovske-poyavilos-v-seti/

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