Волк напал на отару овец в Актюбинской области
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В Мартукском районе Актюбинской области волк загрыз трех овец, еще около 50 животных погибли из-за паники. Владелец стада отказался от комментариев, передает МИА "Казинформ".
Аким Танирбергенского сельского округа Медет Бекжанов сообщил о происшествии в Мартукском районе. Волк растерзал трех овец, еще порядка 50 животных погибли от паники, на фоне которой начали топтать друг друга.
По словам чиновника, изначально сообщалось о гибели свыше сотни овец, однако после встречи с владельцем животных выяснилось, что многие из них восстановились.
Полиция Актюбинской области подтвердила факт нападения волка, а владелец фермы отказался от дополнительных комментариев.
Ранее сообщалось, что в Мартукском районе Актюбинской области неизвестный хищник убил трех баранов. Местные жители гадают, кто мог напасть на скот. Существует несколько версий.
Также стало известно, что сотню голов скота растерзали неизвестные животные в ЗКО - убитых овец обнаружили недалеко от Уральска. Местные считают, что это могли сделать бродячие собаки.
А в селе Батыр Мангистауской области, по словам владелицы стада, 40 коз растерзали бродячие собаки. За коз еще не выплачен кредит, и вся семья лишилась дохода, а жители района - молочных продуктов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2211126-volk-napal-na-otaru-ovec-v-aktyubinskoy-oblasti/