Пожарные подразделения выехали к стоматологической клинике в Павлодаре

В одной из стоматологических клиник Павлодара сегодня наблюдалось задымление. На место выехали пожарные подразделения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 12.01 поступило сообщение о задымлении на первом этаже в стоматологической клинике в доме 25 по улице Естая в Павлодаре.

На вызов незамедлительно направили пожарные подразделения.

"По прибытии на место пожарными установлено, что при установке пластиковых окон произошло оплавление утеплителя на площади 0,3 кв.м.", - пояснили в ДЧС Павлодарской области.

В помещениях наблюдалось незначительное задымление.

В ДЧС Павлодарской области напомнили о строгом соблюдении мер пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.

Ранее стало известно, что в жилом доме на улице Астана в Павлодаре произошел пожар. Прибывшие на место происшествия раньше пожарных сотрудники полиции эвакуировали людей через окно. Они спасли трех человек, в том числе вытащили пострадавшего мужчину.

А в Таразе в одном из столярных цехов произошел пожар на площади 100 квадратных метров. Огонь ликвидировали, обошлось без пострадавших. Выясняются обстоятельства и причины возгорания.