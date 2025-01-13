Пожарные подразделения выехали к стоматологической клинике в Павлодаре
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В одной из стоматологических клиник Павлодара сегодня наблюдалось задымление. На место выехали пожарные подразделения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в 12.01 поступило сообщение о задымлении на первом этаже в стоматологической клинике в доме 25 по улице Естая в Павлодаре.
На вызов незамедлительно направили пожарные подразделения.
"По прибытии на место пожарными установлено, что при установке пластиковых окон произошло оплавление утеплителя на площади 0,3 кв.м.", - пояснили в ДЧС Павлодарской области.
В помещениях наблюдалось незначительное задымление.
В ДЧС Павлодарской области напомнили о строгом соблюдении мер пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2211048-pozharnye-podrazdeleniya-vyehali-k-stomatologicheskoy-klinike-v-pavlodare/