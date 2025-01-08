Два авто загорелись на стоянке в Павлодаре

Сегодня рано утром в Павлодаре на стоянке загорелись два автомобиля. Благодаря действиям пожарных пламя не перекинулось на другие машины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как информирует пресс-служба ведомства, 8 января в 06.25 утра поступило сообщение о загорании автомашины на улице Камзина в Павлодаре. На место незамедлительно направили пожарные расчеты.

"По прибытии на место вызова установлено, что на стоянке произошло возгорание двух автомобилей - Mercedes и Toyota", - уточнили в ДЧС Павлодарской области.

Огнеборцы оперативно приступили к тушению огня на общей площади 5 кв.м.

В 06.37 горение было ликвидировано. Пожарные не допустили распространения огня на другие объекты.

Были задействованы 10 сотрудников ДЧС и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Сегодня утром в Алматы произошел пожар в здании двухэтажного кафе в Бостандыкском районе на улице Сатпаева. Пожарные ликвидировали горение кровли на предварительной площади 20 кв. м. Пострадавших не было.

А в селе Томар Карагандинской области сгорела местная мечеть. Пожар начался вечером, когда здание было пустым. Огонь быстро охватил мечеть, а густой дым был виден издалека.