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Два авто загорелись на стоянке в Павлодаре

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Автомобили загорелись на стоянке
Возгорание двух автомобилей. Фото: ДЧС Павлодарской области

Сегодня рано утром в Павлодаре на стоянке загорелись два автомобиля. Благодаря действиям пожарных пламя не перекинулось на другие машины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как информирует пресс-служба ведомства, 8 января в 06.25 утра поступило сообщение о загорании автомашины на улице Камзина в Павлодаре. На место незамедлительно направили пожарные расчеты.

"По прибытии на место вызова установлено, что на стоянке произошло возгорание двух автомобилей - Mercedes и Toyota", - уточнили в ДЧС Павлодарской области.

Огнеборцы оперативно приступили к тушению огня на общей площади 5 кв.м.

В 06.37 горение было ликвидировано. Пожарные не допустили распространения огня на другие объекты.

Были задействованы 10 сотрудников ДЧС и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Сегодня утром в Алматы произошел пожар в здании двухэтажного кафе в Бостандыкском районе на улице Сатпаева. Пожарные ликвидировали горение кровли на предварительной площади 20 кв. м. Пострадавших не было.

А в селе Томар Карагандинской области сгорела местная мечеть. Пожар начался вечером, когда здание было пустым. Огонь быстро охватил мечеть, а густой дым был виден издалека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2209319-dva-avto-zagorelis-na-stoyanke-v-pavlodare/

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