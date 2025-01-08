Два авто загорелись на стоянке в Павлодаре
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Сегодня рано утром в Павлодаре на стоянке загорелись два автомобиля. Благодаря действиям пожарных пламя не перекинулось на другие машины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как информирует пресс-служба ведомства, 8 января в 06.25 утра поступило сообщение о загорании автомашины на улице Камзина в Павлодаре. На место незамедлительно направили пожарные расчеты.
"По прибытии на место вызова установлено, что на стоянке произошло возгорание двух автомобилей - Mercedes и Toyota", - уточнили в ДЧС Павлодарской области.
Огнеборцы оперативно приступили к тушению огня на общей площади 5 кв.м.
В 06.37 горение было ликвидировано. Пожарные не допустили распространения огня на другие объекты.
Были задействованы 10 сотрудников ДЧС и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2209319-dva-avto-zagorelis-na-stoyanke-v-pavlodare/