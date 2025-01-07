Си Цзиньпин дал ряд поручений после разрушительного землетрясения в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ после землетрясения в Тибете, передает NUR.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По данным издания, Си Цзиньпин приказал приложить всевозможные усилия для оказания медицинской помощи раненым. Он поручил приложить усилия для предотвращения вторичных бедствий, надлежащим образом организовать работу по размещению пострадавших и качественно провести работу по ликвидации последствий разгула стихии.

"Следует усилить мониторинг за сейсмологической ситуацией и раннее предупреждение о ней, своевременно направить материалы для спасательных работ, ускорить восстановление поврежденных сооружений инфраструктуры, обеспечить населению необходимые базовые жизненные условия, чтобы люди смогли прожить зиму в безопасности и тепле", - цитирует издание Си Цзиньпина.

Напомним, сегодня утром землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, менее чем в 100 км от одной из провинций Непала. Глубина эпицентра составляла около 10 км. В регионе началась эвакуация населения из-за рисков повторных землетрясений.

В первые часы после землетрясения сообщалось, что число погибших составляет 53 человека. Однако позже стало известно, что погибли 126 человек, еще 188 получили травмы.

Также сообщалось, что президент Казахстана направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину.