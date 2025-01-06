Причину массовой гибели тюленей в Мангистау озвучили эксперты

Тюлени в Мангистауской области погибли от вирусной нейроинфекции. Об этом сообщили в лаборатории научного центра микробиологии и вирусологии, передает Kazinform.

Как сообщает издание, специалисты провели молекулярно-генетический анализ и обнаружили в мозге и легочной ткани новую вирусную болезнь.

"Во всех пробах был вирус. Это вирусная нейроинфекция. Обнаружение вируса в мозге животных доказывает, что это является единственной причиной заболевания", - сказал заведующий лабораторией научного центра микробиологии и вирусологии Айдын Кыдырманов.

В конце октября прошлого года сообщалось, что на побережье Каспия в Мангистауской области нашли больше 150 туш мертвых тюленей. Тогда в управлении рыбной инспекции заявили, что устанавливают причину гибели тюленей, и подчеркнули, что нередко животные гибнут из-за людей. Тогда на Каспии было обнаружено 1989 тушек мертвых тюленей.

Между тем рыбаки обвинениями в свой адрес недовольны. Они заявили, что кроме тюленей здесь давно гибнут рыба и птицы. И от сетей такого мора, по их мнению, быть не может.

Позже министр экологии и природных ресурсов сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал массовую гибель тюленей в Мангистауской области, сообщив, что рассматривается несколько версий причин гибели тюленей.

Сообщалось, что предварительная сумма ущерба от гибели тюленей на Каспии равна примерно 1,5 млрд тенге.