Причину массовой гибели тюленей в Мангистау озвучили эксперты
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Тюлени в Мангистауской области погибли от вирусной нейроинфекции. Об этом сообщили в лаборатории научного центра микробиологии и вирусологии, передает Kazinform.
Как сообщает издание, специалисты провели молекулярно-генетический анализ и обнаружили в мозге и легочной ткани новую вирусную болезнь.
"Во всех пробах был вирус. Это вирусная нейроинфекция. Обнаружение вируса в мозге животных доказывает, что это является единственной причиной заболевания", - сказал заведующий лабораторией научного центра микробиологии и вирусологии Айдын Кыдырманов.
В конце октября прошлого года сообщалось, что на побережье Каспия в Мангистауской области нашли больше 150 туш мертвых тюленей. Тогда в управлении рыбной инспекции заявили, что устанавливают причину гибели тюленей, и подчеркнули, что нередко животные гибнут из-за людей. Тогда на Каспии было обнаружено 1989 тушек мертвых тюленей.
Между тем рыбаки обвинениями в свой адрес недовольны. Они заявили, что кроме тюленей здесь давно гибнут рыба и птицы. И от сетей такого мора, по их мнению, быть не может.
Позже министр экологии и природных ресурсов сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал массовую гибель тюленей в Мангистауской области, сообщив, что рассматривается несколько версий причин гибели тюленей.
Сообщалось, что предварительная сумма ущерба от гибели тюленей на Каспии равна примерно 1,5 млрд тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2208926-prichinu-massovoy-gibeli-tyuleney-v-mangistau-ozvuchili-eksperty/