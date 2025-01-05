Астанчанин взял 4 попутчиков, а после ждал помощи на трассе в Павлодарской области

В Павлодарской области полицейские оказали помощь таксисту из столицы и его пассажирам - машина сломалась ночью на трассе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, патрулируя на автодороге Павлодар - Астана, младшие лейтенанты Куан Тлеубергенов и Аскар Сартай заметили автомашину Hyundai Starex, стоящую на обочине трассы у села Достык в ночное время. Полицейские сразу же остановились.

"Водитель данной автомашины - житель столицы - рассказал, что после открытия трассы выехал домой, взял четверых попутчиков. По дороге "выбежал" весь антифриз, транспорт остановился. Также он рассказал, что простоял так около часа, проезжавших автомобилей не было", - отметили в ДП Павлодарской области.

Сотрудники полиции осмотрели транспорт, выяснили, что стало причиной поломки, а затем разместили людей в служебное авто и напоили горячим чаем. Позже остановили попутный автотранспорт, ехавший в Астану, и пересадили туда пассажиров.

Затем полицейские съездили за эвакуатором, загрузили сломанное авто и отправили вместе с водителем домой.

В свою очередь водитель и пассажиры выразили признательность полицейским.

"Спасибо большое полиции за отзывчивость. Если бы не инспекторы, не знаю, сколько бы нам еще пришлось ждать помощи. Благодарю их за то, что они не только исполняют свои обязанности, выявляют нарушителей и раскрывают преступления, но и помогают людям в таких сложных ситуациях. У нас сломался транспорт. Все устранив, они еще какое-то время нас сопровождали. Желаю ребятам крепкого здоровья и удачи в службе", - сказал житель столицы.

Департамент полиции Павлодарской области рекомендует водителям заблаговременно, особенно зимой, тщательно проводить надлежащее техническое обслуживание автомобиля, а также заранее запасаться необходимым количеством топлива.

Ранее полицейские обнаружили женщину, остановившуюся на дороге Павлодар - Карасук из-за проблем с автомобилем. Стражи порядка узнали причину поломки и помогли заменить колесо.

Также в Павлодарской области на трассе сломался автобус с 60 иностранцами. Полицейский помог им, организовал временное размещение пассажиров, доставку горячего чая и пищи, а после получил благодарственное письмо и ценный подарок от Ассамблеи народа Казахстана.