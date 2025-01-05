Пожар случился на складе со стройматериалами в Шымкенте

Сегодня ночью в Шымкенте случился крупный пожар – загорелся склад со строительными материалами. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, загорелись строительные материалы на складе частной территории по ул. Сайрамская в Енбекшинском районе.

"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар на площади 340 квадратных метров ликвидирован полностью", – говорится в сообщении.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, накануне пожар случился в новой школе в Таразе. Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.