Кровля ТРЦ загорелась в Алматы (видео)

Кровля торгово-развлекательного центра загорелась в Алматы - произошло возгорание электродвигателя воздуховода. Информации по пострадавшим нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале, в эти минуты огнеборцы Алматы локализовали загорание электродвигателя воздуховода вытяжной трубы в кровле в одном из торгово-развлекательных центров в Ауэзовском районе.

Обстоятельства инцидента уточняются. Информация по пострадавшим не поступала.

Пожар ликвидирован на площади 10 квадртаных метров.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.