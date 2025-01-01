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158 выездов: спасатели рассказали, как работали в новогоднюю ночь

Опубликовано:

Спасатели на месте ЧП
Спасатели. Фото: МЧС РК

В новогоднюю ночь спасатели МЧС Казахстана работали в усиленном режиме - за сутки они совершили 158 выездов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За прошедшие сутки, 31 декабря, силами МЧС Казахстана совершено 158 выездов, из них на пожары и случаи горения 88, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 70.

Спасено и эвакуировано 25 человек, из них 8 детей.

"МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки", - призвали спасатели.

Также в МЧС обратились к населению, проживающему в сельской местности. Спасатели призвали при ухудшении метеоусловий, воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния.

Ранее мы писали, что пальма загорелась на набережной Актау во время встречи Нового года - пожар случился в первые часы 2025 года.

Кроме того, в Усть-Каменогорске минувшей ночью произошел пожар в одном из многоэтажных домов - пожарные спасли семь человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2207439-158-vyezdov-spasateli-rasskazali-kak-rabotali-v-novogodnyuyu-noch/

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