"Так и ведут себя союзники": эксперт высказался о расследовании авиакатастрофы под Актау

Политический обозреватель Газиз Абишев высказался о расследовании причин крушения азербайджанского самолета на территории Мангистау, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Абишева.

Как отметил эксперт, и Россия, и Азербайджан являются союзниками Казахстана, а сам Казахстан не имеет к причинам произошедшего никакого отношения.

"Азербайджан, чье воздушное судно потерпело крушение и чьи граждане погибли, будет ожидать от Казахстана, чьи граждане погибли тоже, полной и объективной информации по заранее оговоренным надежным каналам", – считает Абишев.

Он добавил, что на такую же полноту информации может рассчитывать и Россия, поскольку ее граждане также погибли в этой катастрофе.

"Обе страны, скорее всего, получат эту информацию. Ведь именно так и ведут себя союзники с союзниками. А дальше стороны могут сами делать выводы и решать, что делать с имеющейся информацией", – заключил эксперт.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Между тем некоторые СМИ пишут, что самолет мог упасть из-за работы российского ПВО. В частности, издание Euronews писало, что причиной авиакатастрофы могла стать российская ракета над Грозным, выпущенная во время отражения атаки беспилотниками.

Издание Anadolu Agency вместе с Euronews получило подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

При этом вице-министр Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что опровергнуть или подтвердить ни одну из версий до завершения расследования нельзя.