ЧП на ТЭЦ в Риддере: врачи рассказали о состоянии поступивших в реанимацию

Стало известно о состоянии рабочих, которые после ЧП на ТЭЦ в Риддере в минувшую субботу поступили в реанимацию - их уже перевели в общие палаты, передает МИА "Казинформ".

Подробности сообщил руководитель областного управления здравоохранения Толеген Жигитаев.

"Сегодня принято решение из реанимации перевести их в общие палаты, так как угрозы жизни нет. Их состояние оценивается как стабильное", - сказал он.

Пострадавшие при аварии рабочие получают все необходимое лечение.

Также стало известно, что областная инспекция труда создала специальную комиссию для расследования причин произошедшего.

Сообщается, что итоги проверки планируют озвучить через 10 дней.

Напомним, в субботу в ходе проведения плановых ремонтно-монтажных работ на участке ленточного транспортера "Риддер ТЭЦ" произошел хлопок пылевоздушной смеси без дальнейшего горения. Аким ВКО Ермек Кошербаев сообщил, что в результате ЧП пострадали шесть человек.

Позже стало известно, что троих пострадавших санавиацией доставили в Усть-Каменогорск.