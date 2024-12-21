ЧП на ТЭЦ в Риддере: троих пострадавших доставили в Усть-Каменогорск
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Троих пострадавших санавиацией доставили в Усть-Каменогорск, еще три человека остаются под наблюдением врачей после ЧП на ТЭЦ в Риддере, передает МИА "Казинформ".
По информации издания, на место происшествия прибыла бригада медиков из областного центра, в составе которой реаниматолог и травматолог.
Был собран консилиум - решено перевезти трех пациентов с наиболее серьезными травмами в Усть-Каменогорск.
"Со стороны медицинских работников предпринимаются все необходимые меры. Трое пациентов уже доставлены в областной центр, их состояние стабильно тяжёлое. Остальные находятся в Риддере под постоянным наблюдением врачей", — сообщил руководитель управления здравоохранения ВКО Толеген Жигитаев.
По информации издания, состояние всех пострадавших в ЧП остается стабильным.
Напомним, сегодня в ходе проведения плановых ремонтно-монтажных работ на участке ленточного транспортера "Риддер ТЭЦ" произошел хлопок пылевоздушной смеси без дальнейшего горения.
Аким ВКО Ермек Кошербаев сообщил, что в результате ЧП пострадали шесть человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2203221-chp-na-tec-v-riddere-troih-postradavshih-dostavili-v-ust-kamenogorsk/