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ЧП на ТЭЦ в Риддере: троих пострадавших доставили в Усть-Каменогорск

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Мужчина лежит в больнице
Больница. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Троих пострадавших санавиацией доставили в Усть-Каменогорск, еще три человека остаются под наблюдением врачей после ЧП на ТЭЦ в Риддере, передает МИА "Казинформ".

По информации издания, на место происшествия прибыла бригада медиков из областного центра, в составе которой реаниматолог и травматолог.

Был собран консилиум - решено перевезти трех пациентов с наиболее серьезными травмами в Усть-Каменогорск.

"Со стороны медицинских работников предпринимаются все необходимые меры. Трое пациентов уже доставлены в областной центр, их состояние стабильно тяжёлое. Остальные находятся в Риддере под постоянным наблюдением врачей", — сообщил руководитель управления здравоохранения ВКО Толеген Жигитаев.

По информации издания, состояние всех пострадавших в ЧП остается стабильным.

Напомним, сегодня в ходе проведения плановых ремонтно-монтажных работ на участке ленточного транспортера "Риддер ТЭЦ" произошел хлопок пылевоздушной смеси без дальнейшего горения.

Аким ВКО Ермек Кошербаев сообщил, что в результате ЧП пострадали шесть человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2203221-chp-na-tec-v-riddere-troih-postradavshih-dostavili-v-ust-kamenogorsk/

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