Пламя охватило Lexus на парковке аэропорта в Алматы (видео)

На парковке аэропорта в Алматы горел автомобиль марки "Lexus". Пострадавших нет, пожар ликвидирован, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Видео с охваченным пламенем автомобилем опубликовано в Telegram-канале Almaty Live. Сообщается, что авто горело в аэропорту Алматы.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, сегодня в 13:48 силами противопожарной службы аэропорта ликвидировано горение моторного отсека автомашины марки Lexus. Пострадавших нет.

Что делать, если загорелся автомобиль

На официальном сайте ДЧС Астаны напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

Недавно в столичном районе Нура, на пересечении улиц Толе би и Сыганак сегодня загорелся легковой автомобиль.

В прошлом месяце Карагандинской области в поселке Уштобе произошел пожар в легковом автомобиле: загорелись моторный отсек и приборная панель. Пострадавших не было.

До этого в Балхаше потушили пожар, охвативший легковой автомобиль. Транспортное средство стояло вблизи многоэтажного жилого дома.

В октябре было опубликовано видео очевидцев, заснявших ЧП на дороге в Алматы - загоревшийся автомобиль.