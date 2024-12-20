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Томограф загорелся в детской больнице в Таразе: эвакуированы десятки человек (видео)

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Пожарные на месте ЧП
Пожарные на месте ЧП. Иллюстративное фото: t.me/qr_tjm

В четверг, 19 декабря, поздним вечером в детской больнице случился пожар, из-за чего из здания эвакуировали десятки человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, в областной детской больнице Тараза в подвальном помещении произошло загорелась аппаратура компьютерной томографии.

"Силами МЧС из задымленной зоны на свежий воздух эвакуировано 42 человек, из них 30 детей. Пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2202576-tomograf-zagorelsya-v-detskoy-bolnice-v-taraze-evakuirovany-desyatki-chelovek-video/

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