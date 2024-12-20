Томограф загорелся в детской больнице в Таразе: эвакуированы десятки человек (видео)
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В четверг, 19 декабря, поздним вечером в детской больнице случился пожар, из-за чего из здания эвакуировали десятки человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, в областной детской больнице Тараза в подвальном помещении произошло загорелась аппаратура компьютерной томографии.
"Силами МЧС из задымленной зоны на свежий воздух эвакуировано 42 человек, из них 30 детей. Пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.
ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2202576-tomograf-zagorelsya-v-detskoy-bolnice-v-taraze-evakuirovany-desyatki-chelovek-video/