Томограф загорелся в детской больнице в Таразе: эвакуированы десятки человек (видео)

В четверг, 19 декабря, поздним вечером в детской больнице случился пожар, из-за чего из здания эвакуировали десятки человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, в областной детской больнице Тараза в подвальном помещении произошло загорелась аппаратура компьютерной томографии.

"Силами МЧС из задымленной зоны на свежий воздух эвакуировано 42 человек, из них 30 детей. Пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

ЧП обошлось без жертв и пострадавших.