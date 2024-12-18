Женщина погибла, три человека отравились при пожаре в Шымкенте (видео)

В Шымкенте вчера, 17 декабря, случился пожар, в результате которого погиб один человек, еще трое попали в больницу, передает телеканал Otyrar.kz.

Как сообщает телеканал, пожар случился ранним утром в жилом доме. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

На месте ЧП было обнаружено тело женщины 1972 года рождения.

Еще три человека 2000-го, 2001-го и 2024 годов рождения были доставлены в больницу. Все они отравились продуктами горения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции города Шымкента, говорится в материале.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.