Необычную спасательную операцию показало МЧС (видео)

В Уральске сотрудники оперативно-спасательного отряда вывели на берег 6 голов крупного рогатого скота, которые не могли передвигаться, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным пресс-службы МЧС, в уральском поселке Зачаганск произошло интересное спасение.

"С водоема, покрытого льдом, спасатели МЧС с помощью веревки вывели на берег 6 голов КРС, которые не смогли самостоятельно продолжить движение по льду", — сообщили в МЧС.

В мае текущего года из-за паводков в Западно-Казахстанской области едва не ушел под воду табун лошадей. Кадры спасения животных показали в МЧС.

В июле сообщалось, что в Шымкенте в Абайском районе спасателям пришлось вытаскивать из ямы корову. Животное обвязали веревками и вытянули.

До этого в Жезказгане лошадь упала в старый колодец, оттуда ее вызволяли при помощи спасательной веревки. Животное не пострадало.

Также мы писали, что в Восточно-Казахстанской области спасатели несколько часов вызволяли 15 лошадей, застрявших на льду Иртыша.