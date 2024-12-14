Необычную спасательную операцию показало МЧС (видео)
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В Уральске сотрудники оперативно-спасательного отряда вывели на берег 6 голов крупного рогатого скота, которые не могли передвигаться, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По данным пресс-службы МЧС, в уральском поселке Зачаганск произошло интересное спасение.
"С водоема, покрытого льдом, спасатели МЧС с помощью веревки вывели на берег 6 голов КРС, которые не смогли самостоятельно продолжить движение по льду", — сообщили в МЧС.
В мае текущего года из-за паводков в Западно-Казахстанской области едва не ушел под воду табун лошадей. Кадры спасения животных показали в МЧС.
В июле сообщалось, что в Шымкенте в Абайском районе спасателям пришлось вытаскивать из ямы корову. Животное обвязали веревками и вытянули.
До этого в Жезказгане лошадь упала в старый колодец, оттуда ее вызволяли при помощи спасательной веревки. Животное не пострадало.
Также мы писали, что в Восточно-Казахстанской области спасатели несколько часов вызволяли 15 лошадей, застрявших на льду Иртыша.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2200587-neobychnuyu-spasatelnuyu-operaciyu-pokazalo-mchs-video/