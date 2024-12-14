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Эзотерика

На ребенка упало стекло теплой остановки в Усть-Каменогорске

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Скорая помощь
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Усть-Каменогорске на девочку упало стекло теплой остановки, несовершеннолетнюю увезли оттуда специалисты скорой помощи, сообщает YK-news.kz.

По данным издания, инцидент произошел на остановочном павильоне на проспекте Сатпаева - на девочку упало стекло.

"Пострадавшая была доставлена в Центр матери и ребенка. Там ее осмотрели специалисты. Девочка получила небольшой ушиб, у нее образовалась подкожная гематома. С ребенком все в порядке, уже отпустили домой", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО.

В августе текущего года в Минздраве выразили обеспокоенность ситуацией по детскому травматизму в стране. Сообщалось, что Казахстане ежегодно регистрируется до 200 тыс. несчастных случаев и травм среди детей, и в 1,2% дети становятся инвалидами на всю жизнь. Отмечалось, что 70% случаев травматизма происходят в домашних условиях.

На прошлой неделе мы писали, что в Восточно-Казахстанской области мальчик получил серьезную травму во время катания на надувных санках, а в больницу его пришлось сопровождать полиции.

А в Экибастузе несколько дней назад 10-летний мальчик ошпарился водой из-за повреждения теплотрассы. Он получил ожоги первой и второй степени и оказался в реанимации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2200554-na-ozhidayushchuyu-avtobus-devochku-upalo-steklo-teploy-ostanovki-v-ust-kamenogorske/

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