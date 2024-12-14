В Алматы загорелась станция техобслуживания (видео)

В Алматы произошел пожар на одной из станций техобслуживания: горел бокс с четырьмя легковыми автомобилями, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Ночью в Алатауском районе Алматы в одноэтажном здании СТО, расположенном на шоссе Северное кольцо, произошел пожар. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

"Горело одно из помещений боксов с 4 легковыми автомобилями. Нависла угроза распространения огня на другие боксы станции.

Пожарные подразделения, подавая одновременно стволы на защиту других боксов и на тушение, остановили огонь на площади 220 м²", – рассказали в МЧС РК.

Пожар ликвидирован. Отмечается, что пострадавших нет.

31 августа мы писали, как в одном из районов Алматы ночью загорелся склад с пластиковыми изделиями. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Чуть более чем за неделю до этого в Алматы на автозаправке загорелся автомобиль марки Toyota Highlander – огнеборцам удалось предотвратить возможный взрыв.

В июле сообщалось, что в районе барахолки горел двухэтажный склад с люстрами.