Автомобиль сгорел в Астане (видео)

В столичном районе Нура, на пересечении улиц Толе би и Сыганак сегодня загорелся легковой автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным МЧС, загорелся автомобиль Lada Priora в районе Нура, на пересечение улиц Толе би и Сыганак.

По данным автора видео, опубликованного в Telegram- канале МЧС, автомобиль был полностью охвачен огнем. Хозяин машины при этом находился рядом.

"Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

МЧС рекомендует автовладельцам:

не пользоваться открытыми источниками огня для прогрева двигателя в холодное время года;

регулярно следить за техническим состоянием автомобиля;

на начальной стадии загорания автомобиля попытаться ликвидировать огонь с помощью огнетушителя;

звонить на номер 112.

В прошлом месяце Карагандинской области в поселке Уштобе произошел пожар в легковом автомобиле: загорелись моторный отсек и приборная панель. Пострадавших не было.

До этого в Балхаше потушили пожар, охвативший легковой автомобиль. Транспортное средство стояло вблизи многоэтажного жилого дома.

В октябре было опубликовано видео очевидцев, заснявших ЧП на дороге в Алматы - загоревшийся автомобиль. Ситуацию прокомментировали в ДЧС.