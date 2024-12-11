Автомобиль сгорел в Астане (видео)
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В столичном районе Нура, на пересечении улиц Толе би и Сыганак сегодня загорелся легковой автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По данным МЧС, загорелся автомобиль Lada Priora в районе Нура, на пересечение улиц Толе би и Сыганак.
По данным автора видео, опубликованного в Telegram- канале МЧС, автомобиль был полностью охвачен огнем. Хозяин машины при этом находился рядом.
"Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
МЧС рекомендует автовладельцам:
- не пользоваться открытыми источниками огня для прогрева двигателя в холодное время года;
- регулярно следить за техническим состоянием автомобиля;
- на начальной стадии загорания автомобиля попытаться ликвидировать огонь с помощью огнетушителя;
- звонить на номер 112.
В прошлом месяце Карагандинской области в поселке Уштобе произошел пожар в легковом автомобиле: загорелись моторный отсек и приборная панель. Пострадавших не было.
До этого в Балхаше потушили пожар, охвативший легковой автомобиль. Транспортное средство стояло вблизи многоэтажного жилого дома.
В октябре было опубликовано видео очевидцев, заснявших ЧП на дороге в Алматы - загоревшийся автомобиль. Ситуацию прокомментировали в ДЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2199234-avtomobil-sgorel-v-astane-video/