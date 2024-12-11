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Автомобиль сгорел в Астане (видео)

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Тушение машины в Астане
Огнеборцы тушат автомобиль. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В столичном районе Нура, на пересечении улиц Толе би и Сыганак сегодня загорелся легковой автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным МЧС, загорелся автомобиль Lada Priora в районе Нура, на пересечение улиц Толе би и Сыганак.

По данным автора видео, опубликованного в Telegram- канале МЧС, автомобиль был полностью охвачен огнем. Хозяин машины при этом находился рядом.

"Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

МЧС рекомендует автовладельцам:

  • не пользоваться открытыми источниками огня для прогрева двигателя в холодное время года;
  • регулярно следить за техническим состоянием автомобиля;
  • на начальной стадии загорания автомобиля попытаться ликвидировать огонь с помощью огнетушителя;
  • звонить на номер 112.

В прошлом месяце Карагандинской области в поселке Уштобе произошел пожар в легковом автомобиле: загорелись моторный отсек и приборная панель. Пострадавших не было.

До этого в Балхаше потушили пожар, охвативший легковой автомобиль. Транспортное средство стояло вблизи многоэтажного жилого дома.

В октябре было опубликовано видео очевидцев, заснявших ЧП на дороге в Алматы - загоревшийся автомобиль. Ситуацию прокомментировали в ДЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2199234-avtomobil-sgorel-v-astane-video/

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