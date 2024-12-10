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Женщина погибла в своей квартире в Темиртау

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Пожар в Темиртау
Пожар в Темиртау. Фото: ДЧС Карагандинской области

В Темиртау в результате пожара в жилом доме скончалась женщина. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 10 декабря в 00:15 поступило сообщение о пожаре на проспекте Мира в Темиртау.

В пятиэтажном жилом доме в квартире на четвертом этаже произошло горение домашних вещей и мебели на площади 5 кв. м.

Силами ДЧС на месте пожара с признаками отравления угарным газом в бессознательном состоянии была обнаружена владелица квартиры 1984 года рождения. Женщина, не приходя в сознание, скончалась на месте. Из квартиры вынесли газовый баллон объемом 27 литров.

Пожар был ликвидирован в 00:46. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводов.

Ранее сообщалось, что в семиэтажном жилом доме в Атырау случился пожар, в результате которого погиб один человек, еще один попал в больницу.

Также стало известно, что в Мангистауской области в селе Бейнеу обрушился частный дом, в результате чего погиб человек. По предварительным данным, произошла утечка газа.

А в Астане произошел пожар в квартире на 4-м этаже. Спасателям удалось потушить огонь, однако в квартире они нашли тело женщины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2198598-zhenshchina-pogibla-v-svoey-kvartire-v-temirtau/

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