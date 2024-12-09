Землетрясение почувствовали на юге Казахстана
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В Туркестанской области ощутили землетрясение в 2 балла. Оно было зафиксировано 9 декабря 2024 года в 8 часов 31 минуту 10 секунд по времени Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 742 км на юго-запад от Алматы.
Сведения об ощутимости: расчетная интенсивность составила в Мактааральском районе в селе Атакент 2 балла.
"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - отметили в МЧС.
В ведомстве рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2197881-zemletryasenie-pochuvstvovali-na-yuge-kazahstana/