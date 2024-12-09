Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Землетрясение почувствовали на юге Казахстана

Опубликовано:

Землетрясение
Землетрясение. Иллюстративное фото: Furchin/Getty Images

В Туркестанской области ощутили землетрясение в 2 балла. Оно было зафиксировано 9 декабря 2024 года в 8 часов 31 минуту 10 секунд по времени Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 742 км на юго-запад от Алматы.

Сведения об ощутимости: расчетная интенсивность составила в Мактааральском районе в селе Атакент 2 балла.

"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - отметили в МЧС.

В ведомстве рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ, электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2197881-zemletryasenie-pochuvstvovali-na-yuge-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie