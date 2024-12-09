Землетрясение почувствовали на юге Казахстана

В Туркестанской области ощутили землетрясение в 2 балла. Оно было зафиксировано 9 декабря 2024 года в 8 часов 31 минуту 10 секунд по времени Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 742 км на юго-запад от Алматы.

Сведения об ощутимости: расчетная интенсивность составила в Мактааральском районе в селе Атакент 2 балла.

"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - отметили в МЧС.

В ведомстве рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.