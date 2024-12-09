Элеватор с тонной дизтоплива загорелся в СКО (видео)

В селе Аксуат Северо-Казахстанской области огнеборцы ликвидировали пожар на территории элеватора – здесь загорелась тонна дизтоплива, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС, в селе Аксуат Тимирязевского района на территории элеватора загорелась емкость с ГСМ, в которой хранилась 1 тонна дизельного топлива.

Общая площадь пожара составил 20 квадратных метров. Силами МЧС пожар уже ликвидирован.

Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.