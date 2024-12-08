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Десятки пассажиров рейса Астана - Талдыкорган застряли в столичном аэропорту

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Застрявшие в аэропорту в Астане
Пассажиры. Кадр из видео: instagram.com/halyk_zhurnalist.kz

Из-за снегопада с сильным ветром десятки пассажиров рейса Астана - Талдыкорган застряли в столичном аэропорту. Воздушная гавань административного центра области Жетісу не готова принять самолет, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о задержке появилась в сторис в Instagram журналиста из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсеновой. По ее словам, рейс, который должен был вылететь из Астаны в 13:15 по местному времени задержан из-за проблем с аэропортом Талдыкоргана. Теперь пассажиры вынуждены приобретать билеты через Алматы.

"Сейчас я вынуждены терпеть убытки. Покупаю вот ближайший билет до Алматы за 80 тысяч тенге, еще необходимо доехать на такси до Талдыкоргана. И это не весь спектр проблем, здесь имеется угроза моей безопасности. Представьте, в такую погоду ехать в Талдыкорган ночью. Аэропорт и авиакомпания "Жетісу" - собственность акимата области. Я буду вынуждена с ними судиться", - рассказала Сандугаш Дуйсенова корреспонденту NUR.KZ в телефонном разговоре.

Для выяснения причин задержки рейса мы связались с и.о. президента авиакомпании "Жетісу" Жайдарлы Кудайбергеновым. Он сообщил, что пока неизвестно, во сколько аэропорт Талдыкоргана будет готов принять рейс из Астаны.

"Снег идет, метет, полосы не видать. Это в целях безопасности пассажиров. Пока предварительные прогнозы я сказать не могу, это уже зависит от погоды. Я же не могу предвидеть погодные условия", - пояснил Жайдарлы Кудайбергенов.

Отметим, что аэропорт Талдыкоргана принимает рейсы из Астаны три раза в неделю: среду, пятницу и воскресенье.

Напомним, в июне этого года в Сети появилась информация об аресте директора футбольного клуба "Жетысу" Калмухамета Донсебаева, который также был главой местной авиакомпании. Ее подтвердили в суде.

Калмухамет Донсебаев родился 22 августа 1957 года в городе Уштобе. Был вторым пилотом и командиром самолета АН-2, пилот 1 класса (Як-40).

С 1995 года назначен и до задержания являлся президентом АО "Авиакомпания "Жетысу".

Директором футбольного клуба стал в январе 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2197689-desyatki-passazhirov-reysa-astana-taldykorgan-zastryali-v-stolichnom-aeroportu/

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