Спасатели эвакуировали 15 человек из-за пожара в жилом доме в Петропавловске (видео)

15 человек эвакуировали спасатели из жилого дома из-за пожара в Петропавловске - возгорание произошло в подвале, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС СКО.

По информации спасателей, в подвальном помещении двухэтажного жилого дома произошло загорание мусора и домашних вещей.

Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, в том числе трое детей.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня. Пожар был локализован, а после ликвидирован - площадь возгорания составила 8 кв. м.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.