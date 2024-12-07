Спасатели эвакуировали 15 человек из-за пожара в жилом доме в Петропавловске (видео)
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15 человек эвакуировали спасатели из жилого дома из-за пожара в Петропавловске - возгорание произошло в подвале, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС СКО.
По информации спасателей, в подвальном помещении двухэтажного жилого дома произошло загорание мусора и домашних вещей.
Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, в том числе трое детей.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня. Пожар был локализован, а после ликвидирован - площадь возгорания составила 8 кв. м.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2197484-spasateli-evakuirovali-15-chelovek-iz-za-pozhara-v-zhilom-dome-v-petropavlovske-video/