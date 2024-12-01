Крупный пожар в одном из общежитий Астаны: обрушилось перекрытие, эвакуировались десятки

В Астане районе загорелись помещения, потолочное перекрытие и кровля трехэтажного общежития, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. Из здания успели выйти 40 человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, столичные огнеборцы ликвидировали пожар в общежитии по улице Буктырма.

"По прибытию огнеборцев через 6 минут после поступления сообщения было установлено, что произошло частичное обрушение перекрытия третьего этажа, самостоятельно вышли на улицу 40 человек.

Также установлено что происходило открытое горение. На месте пожара был создан оперативный штаб пожаротушения и организован пункт обогрева. Сотрудники центра медицины и катастроф МЧС оказывали психологическую и медицинскую помощь", - прокомментировали в МЧС.

Локализованный на площади 250 квадратных метров пожар на данный момент полностью ликвидирован

Напомним, в начале ноября пожар произошел в многоквартирном доме в Кокшетау из-за непотушенной сигареты - пришлось эвакуировать 10 человек.

Также в ноябре произошел пожар в многоэтажке в городе Аксае. Спасаясь от пожара, двое детей выпрыгнули из окна на натянутое мужчинами полотно.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.