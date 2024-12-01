Кафе загорелось на трассе в Павлодарской области
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В Павлодарской области предотвратили взрыв 13 газовых баллонов в одном из придорожных кафе на трассе в Астану, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По данным МЧС, сегодня в одном из придорожных кафе на трассе Павлодар-Астана произошел пожар на площади 40 квадратов.
"В целях предотвращения возможного взрыва из горящего здания были эвакуированы 13 газовых баллонов объемом 50 литров каждый.
Пожар профессиональными огнеборцами был ликвидирован в считанные минуты. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
Ранее мы писали, что 27 ноября вечером в селе Байсерке в Алматинской области произошло ЧП - в одном из домов случился взрыв газа, за которым последовал пожар. Владельцы дома и пострадавшая квартирантка виновными себя не считают. Они пытаются выяснить, насколько правильно подключили газ сотрудники компании. Свою позицию люди намерены отстаивать в суде.
После этого пострадавшая при взрыве в Алматинской области рассказала подробности ЧП.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2194721-kafe-zagorelos-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/