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Кафе загорелось на трассе в Павлодарской области

Опубликовано:

Спасатель выносит газовые баллоны
Пожарный выносит из кафе газовые баллоны. Фото: t.me/МЧС РК

В Павлодарской области предотвратили взрыв 13 газовых баллонов в одном из придорожных кафе на трассе в Астану, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным МЧС, сегодня в одном из придорожных кафе на трассе Павлодар-Астана произошел пожар на площади 40 квадратов.

"В целях предотвращения возможного взрыва из горящего здания были эвакуированы 13 газовых баллонов объемом 50 литров каждый.

Пожар профессиональными огнеборцами был ликвидирован в считанные минуты. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

Ранее мы писали, что 27 ноября вечером в селе Байсерке в Алматинской области произошло ЧП - в одном из домов случился взрыв газа, за которым последовал пожар. Владельцы дома и пострадавшая квартирантка виновными себя не считают. Они пытаются выяснить, насколько правильно подключили газ сотрудники компании. Свою позицию люди намерены отстаивать в суде.

После этого пострадавшая при взрыве в Алматинской области рассказала подробности ЧП.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2194721-kafe-zagorelos-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/

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