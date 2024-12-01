Кафе загорелось на трассе в Павлодарской области

В Павлодарской области предотвратили взрыв 13 газовых баллонов в одном из придорожных кафе на трассе в Астану, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным МЧС, сегодня в одном из придорожных кафе на трассе Павлодар-Астана произошел пожар на площади 40 квадратов.

"В целях предотвращения возможного взрыва из горящего здания были эвакуированы 13 газовых баллонов объемом 50 литров каждый.

Пожар профессиональными огнеборцами был ликвидирован в считанные минуты. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

Ранее мы писали, что 27 ноября вечером в селе Байсерке в Алматинской области произошло ЧП - в одном из домов случился взрыв газа, за которым последовал пожар. Владельцы дома и пострадавшая квартирантка виновными себя не считают. Они пытаются выяснить, насколько правильно подключили газ сотрудники компании. Свою позицию люди намерены отстаивать в суде.

После этого пострадавшая при взрыве в Алматинской области рассказала подробности ЧП.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.