Женщину без сознания обнаружили в квартире в Караганде

В Караганде пожарные спасли женщину, которая потеряла сознание из-за дыма в своей квартире. Также были эвакуированы четверо детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня в микрорайоне Восток-3 в Караганде в кухонном помещении одной из квартир многоэтажки из-за оставленной без присмотра включенной электроплиты произошло тление полотенца.

В результате продукты горения в виде дыма распространились по всей квартире.

Пожарными в ходе разведки в бессознательном состоянии была обнаружена владелица квартиры, которую сотрудники вынесли в безопасное место, оказали первую доврачебную помощь, привели в сознание и передали бригаде медицинской скорой помощи.

"Также до прибытия сотрудников МЧС жильцами дома из квартиры выведены 4 детей. К счастью, они не пострадали", - отметили в МЧС.

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Напомним, ранее в районе имени Алихана Бокейхана Караганды по улице Серова произошел пожар в частном жилом доме. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Помимо этого, чуть больше недели назад в пятиэтажном жилом доме случился пожар, в результате которого погиб мужчина, еще два человека отравились дымом.