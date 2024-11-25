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Автомобиль загорелся в Павлодаре

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Авто загорелось в Павлодаре
Загоревшийся автомобиль. Фото: t.me/qr_tjm

Сегодня утром на одной из улиц Павлодара пожарные потушили горящий автомобиль. Обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, сегодня утром в Павлодаре на улице Ткачева на открытой территории произошло загорание легкового автомобиля.

Пожар ликвидирован силами МЧС. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что жительница Карагандинской области чуть не погибла из-за загоревшегося мусора. Во время тушения пожара в квартире сотрудники МЧС спасли пенсионерку, а также вынесли газовый баллон.

А в Астане огнеборцы ликвидировали загорание автобуса на проспекте Кабанбай батыра. Очевидцы сняли пожар на видео. По уточненным данным, в автобусе пассажиров не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2191814-avtomobil-zagorelsya-v-pavlodare/

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