Автомобиль загорелся в Павлодаре

Сегодня утром на одной из улиц Павлодара пожарные потушили горящий автомобиль. Обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, сегодня утром в Павлодаре на улице Ткачева на открытой территории произошло загорание легкового автомобиля.

Пожар ликвидирован силами МЧС. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что жительница Карагандинской области чуть не погибла из-за загоревшегося мусора. Во время тушения пожара в квартире сотрудники МЧС спасли пенсионерку, а также вынесли газовый баллон.

А в Астане огнеборцы ликвидировали загорание автобуса на проспекте Кабанбай батыра. Очевидцы сняли пожар на видео. По уточненным данным, в автобусе пассажиров не было.