Бабушка едва не погибла от загоревшегося мусора в квартире в Темиртау

Пенсионерка в Карагандинской области чуть не погибла из-за загоревшегося мусора. На помощь к ней прибыли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по ЧС.

В Темиртау в трехэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошло горение мусора, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Во время тушения пожара спасателями спасена женщина 1940 года рождения и вынесен газовый баллон. В медицинской помощи она не нуждалась. Горение ликвидировали.

Недавно в Жезказгане бабушка обратилась за помощью к спасателям после того, как ее на балконе многоэтажного дома заперли внуки.

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.