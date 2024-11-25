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Бабушка едва не погибла от загоревшегося мусора в квартире в Темиртау

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Пожарный спасатель держится за рацию
Спасатель. Иллюстративное фото: AlenaPaulus/Getty Images

Пенсионерка в Карагандинской области чуть не погибла из-за загоревшегося мусора. На помощь к ней прибыли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по ЧС.

В Темиртау в трехэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошло горение мусора, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Во время тушения пожара спасателями спасена женщина 1940 года рождения и вынесен газовый баллон. В медицинской помощи она не нуждалась. Горение ликвидировали.

Недавно в Жезказгане бабушка обратилась за помощью к спасателям после того, как ее на балконе многоэтажного дома заперли внуки.

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2191773-pensionerka-edva-ne-pogibla-ot-zagorevshegosya-musora-v-kvartire-v-temirtau/

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