"Весь дом полыхал": семья из четырех человек осталась без крыши над головой в Павлодаре

В Павлодаре семья из четырех человек осталась без дома из-за пожара. Возгорание произошло вечером, когда дома были лишь бабушка с 8-летней внучкой, передает корреспондент NUR.KZ.

Пожар по адресу улица 14 Годовщина, 42 произошел 13 ноября после пяти вечера. Екатерина Евдокимова была на работе, а ее мама и дочь дома. Проживает в доме и брат женщины, но в тот день он был в командировке в другом городе.

Мама Екатерины первая почувствовала запах гари. Перед этим она затопила печь, но проблема была не в ней. Женщина открыл дверь в коридор и на нее повалило пламя.

В сгоревшем доме. Фото: корреспондент NUR.KZ

"Мне позвонила дочка. Она находилась в доме, говорит, дом горит. Я приехала и увидела, что весь дом полыхал. Моя мама бегала, пыталась тушить. Она в панике не знала, что делать и выбежала в тапочках домашних, побежала к соседям, кричала. Потом сосед прибежал, разбил окно и вытащил моего ребенка", - рассказала Екатерина Евдокимова.

Екатерина Евдокимова. Фото: корреспондент NUR.KZ

По информации ДЧС Павлодарской области, пожар распространился на площади 80 квадратных метров. Вызов поступил в 17.40. С места с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали 56-летнюю женщину, маму Екатерины. Пострадавшая сейчас в больнице.

Сейчас погорельцы временно живут у соседа. От дома остались лишь стены. Бытовая техника, мебель, одежда, личные вещи и даже продукты сгорели. Как все это восстанавливать, семья не знает.

"Нам нужна помощь, чтобы разобрать дом. Крышу всю разобрать и хотя бы поставить, закрыть крышу, чтобы снег не попал, сейчас зима, холодно. Нам очень нужна любая помощь", - говорит Екатерина Едвокимова.

Сгоревшая крыша. Фото: корреспондент NUR.KZ

Павлодарка просит помощи. Говорит, теперь нужно полностью с нуля восстанавливать жилье, ведь от прошлого остались лишь воспоминания. Телефон Екатерины +7 705 564 40 45.

Ранее в одном из сел Павлодарской области ликвидировали горение бани. Огонь мог перекинуться на жилой дом, но пожарные не допустили этого. Обошлось без пострадавших.

Также в одном из многоквартирных домов Шымкента случился пожар. Возгорание удалось оперативно потушить. В результате ЧП пострадала девушка. Ее госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

В сгоревшем доме. Фото: корреспондент NUR.KZ