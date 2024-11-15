Дерево рухнуло на несколько авто в Алматы (видео)

Сразу три автомобиля повредило упавшее дерево в Алматы - инцидент произошел накануне. Кадры с места событий опубликовали в соцсетях, передает NUR.KZ.

Видео с места событий появилось в паблике Kris_p_almaty.

На кадрах видно сломанное дерево, которое повредило три легковых авто, припаркованных во дворе.

"Жалко, новые машины пострадали", - написал автор под видео.

Инцидент произошел в Ауэзовском районе мегаполиса.

"14 ноября в 15:10 спасатели Службы спасения выехали на сообщение о том, что по ул. Жандосова около д. 182 Ауэзовского района - дерево упало на три легковых автомобиля. Место падения дерева было оперативно расчищено спасателями службы "109", - сообщили в службе спасения корреспонденту NUR.KZ.

Жертв и пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Раннее в МЧС дали рекомендации при неблагоприятных метеорологических явлениях:

Принять меры для снижения вероятности получения травмы (малоскользящая обувь);

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву;

Детям не выходить на улицу без сопровождения взрослых;

Пожилым и больным людям воздержаться от прогулок в одиночку;

Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили;

Ограничьте использование автотранспорта, воздержитесь от поездок по городу;

При движении увеличьте обычную дистанцию, избегайте внезапных торможений, максимально ограничьте скорость.