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Дерево рухнуло на несколько авто в Алматы (видео)

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Дерево упало во дворе дома
Падение дерева. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Сразу три автомобиля повредило упавшее дерево в Алматы - инцидент произошел накануне. Кадры с места событий опубликовали в соцсетях, передает NUR.KZ.

Видео с места событий появилось в паблике Kris_p_almaty.

На кадрах видно сломанное дерево, которое повредило три легковых авто, припаркованных во дворе.

"Жалко, новые машины пострадали", - написал автор под видео.

Инцидент произошел в Ауэзовском районе мегаполиса.

"14 ноября в 15:10 спасатели Службы спасения выехали на сообщение о том, что по ул. Жандосова около д. 182 Ауэзовского района - дерево упало на три легковых автомобиля. Место падения дерева было оперативно расчищено спасателями службы "109", - сообщили в службе спасения корреспонденту NUR.KZ.

Жертв и пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Раннее в МЧС дали рекомендации при неблагоприятных метеорологических явлениях:

  • Принять меры для снижения вероятности получения травмы (малоскользящая обувь);
  • Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву;
  • Детям не выходить на улицу без сопровождения взрослых;
  • Пожилым и больным людям воздержаться от прогулок в одиночку;
  • Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили;
  • Ограничьте использование автотранспорта, воздержитесь от поездок по городу;
  • При движении увеличьте обычную дистанцию, избегайте внезапных торможений, максимально ограничьте скорость.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2187761-derevo-ruhnulo-na-neskolko-avto-v-almaty-video/

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