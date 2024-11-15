Дерево рухнуло на несколько авто в Алматы (видео)
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Сразу три автомобиля повредило упавшее дерево в Алматы - инцидент произошел накануне. Кадры с места событий опубликовали в соцсетях, передает NUR.KZ.
Видео с места событий появилось в паблике Kris_p_almaty.
На кадрах видно сломанное дерево, которое повредило три легковых авто, припаркованных во дворе.
"Жалко, новые машины пострадали", - написал автор под видео.
Инцидент произошел в Ауэзовском районе мегаполиса.
"14 ноября в 15:10 спасатели Службы спасения выехали на сообщение о том, что по ул. Жандосова около д. 182 Ауэзовского района - дерево упало на три легковых автомобиля. Место падения дерева было оперативно расчищено спасателями службы "109", - сообщили в службе спасения корреспонденту NUR.KZ.
Жертв и пострадавших нет, добавили в ведомстве.
Раннее в МЧС дали рекомендации при неблагоприятных метеорологических явлениях:
- Принять меры для снижения вероятности получения травмы (малоскользящая обувь);
- Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву;
- Детям не выходить на улицу без сопровождения взрослых;
- Пожилым и больным людям воздержаться от прогулок в одиночку;
- Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили;
- Ограничьте использование автотранспорта, воздержитесь от поездок по городу;
- При движении увеличьте обычную дистанцию, избегайте внезапных торможений, максимально ограничьте скорость.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2187761-derevo-ruhnulo-na-neskolko-avto-v-almaty-video/