Пожар произошел на СТО в Шымкенте: сгорели авто, пострадал подросток

Минувшей ночью пожар случился на станции технического обслуживания в Шымкенте. В результате ЧП пострадал подросток, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, огонь уничтожил один легковой автомобиль и 3 мотоцикла.

Пожарным удалось предотвратить взрыв во время пожара - они извлекли из охваченного огнем строения 50-литровый газовый баллон.

Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.

"В результате попытки потушить пожар самостоятельно с незначительными ожогами кисти за медицинской помощью обратился молодой человек 2007 года рождения", – рассказали в МЧС.

Спасатели напоминают, что если с пожаром не удалось справиться в течение первых нескольких минут, то дальнейшая самостоятельная борьба с ним не только бесполезна, но и смертельно опасна.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.