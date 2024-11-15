Пожар произошел на СТО в Шымкенте: сгорели авто, пострадал подросток
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Минувшей ночью пожар случился на станции технического обслуживания в Шымкенте. В результате ЧП пострадал подросток, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, огонь уничтожил один легковой автомобиль и 3 мотоцикла.
Пожарным удалось предотвратить взрыв во время пожара - они извлекли из охваченного огнем строения 50-литровый газовый баллон.
Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.
"В результате попытки потушить пожар самостоятельно с незначительными ожогами кисти за медицинской помощью обратился молодой человек 2007 года рождения", – рассказали в МЧС.
Спасатели напоминают, что если с пожаром не удалось справиться в течение первых нескольких минут, то дальнейшая самостоятельная борьба с ним не только бесполезна, но и смертельно опасна.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2187662-pozhar-proizoshel-na-sto-v-shymkente-sgoreli-avto-postradal-podrostok/