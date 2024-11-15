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Пожар произошел на СТО в Шымкенте: сгорели авто, пострадал подросток

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар в здании
Пожар на СТО. Фото: пресс-служба МЧС РК

Минувшей ночью пожар случился на станции технического обслуживания в Шымкенте. В результате ЧП пострадал подросток, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, огонь уничтожил один легковой автомобиль и 3 мотоцикла.

Пожарным удалось предотвратить взрыв во время пожара - они извлекли из охваченного огнем строения 50-литровый газовый баллон.

Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.

"В результате попытки потушить пожар самостоятельно с незначительными ожогами кисти за медицинской помощью обратился молодой человек 2007 года рождения", – рассказали в МЧС.

Спасатели напоминают, что если с пожаром не удалось справиться в течение первых нескольких минут, то дальнейшая самостоятельная борьба с ним не только бесполезна, но и смертельно опасна.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2187662-pozhar-proizoshel-na-sto-v-shymkente-sgoreli-avto-postradal-podrostok/

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