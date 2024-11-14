Внуки заперли бабушку на балконе в Жезказгане – и ей понадобилась помощь спасателей (видео)
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Жительница Жезказгана обратилась за помощью к спасателям после того, как ее на балконе многоэтажного дома заперли внуки, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как рассказали в МЧС, за помощью обратилась женщина 1956 года рождения.
"Оказавшись запертой внуками на балконе одного из многоэтажных жилых домов Жезказгана, она обратилась за помощью к спасателям.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда проникли через балкон 3-го этажа при помощи альпинистского снаряжения на балкон 2-го этажа и помогли вскрыть дверь. В результате спасательной операции никто не пострадал", - сказано в сообщении.
В прошлом месяце полицейские и спасатели Акмолинской области спасли жизнь пенсионеру, который едва не утонул в своей ванной.
До этого в Экибастузе вызволили из квартиры пенсионерку, которая упала и не могла встать. Спасателей вызвали соседи. Женщину передали медикам.
Ранее в Алматинской области спасатели пришли на помощь пожилой женщине, которая не смогла подняться в собственной квартире после внезапного ухудшения самочувствия. Их вызвали соседи, которые услышали крики о помощи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2187605-vnuki-zaperli-babushku-na-balkone-v-zhezkazgane-i-ey-ponadobilas-pomoshch-spasateley-video/