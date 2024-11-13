Автобус ушел под землю: суд снизил сумму возмещения морального вреда родным погибшего спасателя

Сегодня, 13 ноября, Павлодарский областной суд изменил предыдущее решение по взысканию компенсации морального ущерба родственникам спасателя, погибшего при ЧП на "Майкаинзолото", передает NUR.KZ.

Напомним, 4 января 2024 года в Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" автобус провалился в очистное пространство недействующей шахты. В нем находились водитель и три спасателя Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Еще зимой из котлована извлекли тела двух спасателей. В июле стало известно об обнаружении третьего погибшего. Спустя еще неделю нашли четвертого погибшего - водителя, а также извлекли из земли сам автобус.

По данным прошедшего в сентябре суда, расследование несчастного случая установило 100% вину работодателя, тогда как вина работников составляет 0%. Мать, дочь, сын и сестра погибшего спасателя Т. обратились в суд с иском о возмещении морального вреда вследствие его гибели при исполнении служебных обязанностей.

Суд Павлодарской области удовлетворил требования родственников погибшего спасателя в полном объеме, постановив взыскать компенсацию морального вреда в размере заявленных требований 30 млн тенге в пользу каждого из родственников, всего 120 миллионов тенге.

Однако постановлением судебной коллегии по гражданским делам Павлодарского областного суда от 13 ноября 2024 года решение суда первой инстанции изменено, сумма морального вреда снижена до 7 500 000 тенге в пользу каждого.

В публикации суда отмечается, что судебная коллегия исходила из следующего:

"При определении размера компенсации морального вреда суд первой инстанции руководствовался Актом о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью, актом специального расследования обстоятельств нечастного случая, которыми установлена 100% вина работодателя.

Между тем, суд не учел, что причинами несчастного случая согласно Акта специального расследования, Акта о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью являются:

неудовлетворительная организация производств работ, выразившаяся в ненадлежащем производственном контроле за безопасным ведением работ со стороны ответственных лиц АО "Майкаинзолото";

ненадлежащий контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков;

отсутствие (не разрабатывались) проекты на отработку выемочных единиц при отработке рудного тела II и выше и ниже гор +90 м (160).

То есть несчастный случай связан с производственной деятельностью АО "Майкаинзолото", - утверждается в публикации Павлодарского областного суда.

"Данные обстоятельства должны быть учтены судом при определении размера компенсации морального вреда.

Руководствуясь критериями разумности, справедливости и достаточности, коллегия пришла к выводу, что в данном случае с ответчика подлежит взысканию в пользу истцов компенсация морального вреда в связи со смертью близкого родственника по 7 500 000 тенге каждому", - резюмирует суд.

Постановление вступило в законную силу.