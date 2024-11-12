"Запомним его веселым": с погибшим при падении вертолета майором простились в Актобе (видео)

В Актобе вчера простились с 36-летним майором Батыром Уразымбетовым, погибшим при падении вертолета в минувшие выходные, передает сайт телеканала КТК.

В Военном институте Сил воздушной обороны вчера прощались с офицером-инструктором авиационной эскадрильи Батыром Уразымбетовым. 36-летний майор погиб при трагических обстоятельствах - он вместе с двумя коллегами находился на борту Ми-8, потерпевшего крушение.

"Профессия военного летчика предусматривает риск. И в сложившейся обстановке он действовал максимально профессионально, до последнего сражаясь за живучесть боевой машины.

Мы запомним его веселым, исполнительным военнослужащим, который всегда был позитивно настроенным, очень дисциплинированным, всегда был готов прийти на помощь своим товарищам", - отметил начальник штаба Военного института Сил воздушной обороны Федор Стрелков.

Двое других летчиков сейчас в больнице. Поступили они в крайне тяжелом состоянии. Но, по словам врачей, есть улучшение. Обоих перевели из реанимации в обычную палату.

"Диагноз – комбинированная травма, закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы грудной, брюшной стенки. При поступлении, учитывая тяжесть и характер травм, были госпитализированы в отделение реанимации.

На сегодня состояние обоих пациентов стабильное, средней тяжести. Для дальнейшего лечения будут переведены в отделения нейрохирургии и травматологии. В операции не нуждаются", - сообщил заведующий отделением нейрохирургии Актюбинской областной многопрофильной больницы Максут Уразжанов.

По факту ЧП в тот же день было заведено уголовное дело. Расследованием трагедии занимается межведомственная комиссия.

Уже сейчас известно, что капитальный ремонт рухнувшего вертолета последний раз проводили год назад. Кроме того, на Ми-8 во время весенних паводков неоднократно совершали спасательные операции. Несмотря на это, главная версия авиакатастрофы – неисправная техника.

"По указанию министра обороны на место происшествия прибыла специальная комиссия. По предварительным данным, причиной катастрофы явилась техническая неисправность.

Экипаж вертолета профессионально подготовлен для выполнения задач как днем, так и ночью в процессе сложных метеорологических условий. Также в аварийных ситуациях", - проинформировал замминистра обороны Даурен Косанов.

Погибший майор Батыр Уразымбетов имел большой опыт полетов на Ми-8, говорят коллеги. Он налетал более 500 часов. Весной тоже принимал участие в спасении пострадавших от паводка жителей региона, был награжден медалями за выслугу лет.

У офицера остались двое маленьких детей.

Источник: КТК