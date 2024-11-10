Казахстанка сломала ногу и не могла добраться до больницы из-за непогоды
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Жительница Костанайской области сломала ногу и не могла самостоятельно добраться до больницы, ей потребовалась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщили в МЧС, жительница Карасуского района 1956 года рождения получила перелом ноги, но неблагоприятные погодные условия и дороги, запорошенные снегом, осложнили транспортное сообщение до районной больницы.
"Получившие от сельской администрации сигнал, спасатели незамедлительно выдвинулись на помощь. Слаженная работа позволила в кратчайшие сроки организовать транспортировку пострадавшей в медицинское учреждение, где ей оказали необходимое лечение", - сказано в сообщении.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение, в Костанае ожидалась метель, днем гололед, ветер юго-западный с переходом на северо-западный до 15-20 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2185385-kazahstanka-slomala-nogu-i-ne-mogla-dobratsya-do-bolnicy-iz-za-nepogody/