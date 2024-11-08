Потолочные панели упали во время занятий в вузе Астаны (видео)

В Astana International University прокомментировали видео в Сети, на кадрах которого видно учебную аудиторию с поврежденным потолком, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Astana_pokazhet_ было опубликовано видео с информацией о том, что в одной из аудиторий Astana International University произошло ЧП. На кадрах видно, как студенты покидают аудиторию, а на партах лежит часть потолочных панелей.

"Почему детей не отправят на дистанционное обучение, пока не устранят погром?", "Надеемся, дети не пострадали?" - написали в комментариях подписчики группы.

В пресс-службе университета заявили, что "потолки не обрушились".

"Выпали несколько "печенек" из пенополистерола из-за сильнейшего ураганного ветра при открытых окнах (которые студенты сами открыли), хотя все были предупреждены не выходить из здания и не открывать окна.

Хозяйственная служба сразу все устранила: закрыла окна и поставила "печеньки" на место. Руководством вуза было декану предложено перевести студентов на дистанционный формат. Но поскольку инцидент был сразу исчерпан, аудитория сразу была приведена в нормальное состояние - декан принял решение продолжить обучение в штатном режиме", - прокомментировали в университете.

Ранее сообщалось, что 6 ноября в Астане начался снегопад, также ветер усилился до 30 м/с. Школьникам второй смены сократили занятия. Горожане в соцсетях показали последствия непогоды - в центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Власти города прокомментировали произошедшее. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там разбиты стекла.

После этого в столичные травмпункты с уличными травмами обратились более 140 человек, включая более 30 детей.

Вчера стало известно, что школьников и первой, и второй смены школ Астаны переводят на дистанционное обучение. Это также было связано с непогодой.

Кроме того, в районах Алматы и Сарыарка в Астане жители частного сектора остались без света из-за разбушевавшегося ветра. Сейчас ведутся работы по восстановления электроснабжения в столице.

Непогода также повлияла на работу аэропорта Астаны, где рейсы задерживались. После аким города Женис Касымбек прокомментировал штормовую ситуацию в столице.