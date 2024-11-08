ЧП произошло на шахте "Абайская" в Карагандинской области в годовщину трагедии

В четверг, 7 ноября, вечером на шахте "Абайская" случилось отключение электричества, из-за чего рабочих экстренно вывели на поверхность, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию Qarmet.

Как сообщается в Telegram-канале компании, 7 ноября в 20:29 на центральную диспетчерскую предприятия поступил сигнал о прекращении подачи электроэнергии на шахте "Абайская".

Поясняется, что причиной стало отключение электричества в трансформаторной ТОО "Караганда Жарык".

"Персоналом был незамедлительно введен план эвакуации, согласно которому смена из 155 человек безопасно выведена на поверхность. Все службы предприятия сработали оперативно и в соответствии с принятыми алгоритмами работы", - говорится в сообщении Qarmet.

Сейчас подача электроэнергии возобновлена.

"Проводится анализ ситуации соответствующими службами, а также подготовка шахты к безопасному восстановлению работы предприятия", – добавили в компании.

Отметим, ровно 3 года назад, 7 ноября 2021-го, на шахте "Абайская" в Карагандинской области случилась трагедия – из-за выброса метана погибли 6 человек, еще двое получили сильное отравление.

Тогда еще глава МЧС Юрий Ильин рассказал, что происходило на шахте в Абае в момент выброса метана – с его слов, он был настолько стремительным, что работники получили смертельное отравление за 2-3 минуты.

Позже было возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".