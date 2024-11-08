Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

ЧП произошло на шахте "Абайская" в Карагандинской области в годовщину трагедии

Опубликовано:

Свет в шахте
Шахта. Иллюстративное фото: pixabay.com

В четверг, 7 ноября, вечером на шахте "Абайская" случилось отключение электричества, из-за чего рабочих экстренно вывели на поверхность, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию Qarmet.

Как сообщается в Telegram-канале компании, 7 ноября в 20:29 на центральную диспетчерскую предприятия поступил сигнал о прекращении подачи электроэнергии на шахте "Абайская".

Поясняется, что причиной стало отключение электричества в трансформаторной ТОО "Караганда Жарык".

"Персоналом был незамедлительно введен план эвакуации, согласно которому смена из 155 человек безопасно выведена на поверхность. Все службы предприятия сработали оперативно и в соответствии с принятыми алгоритмами работы", - говорится в сообщении Qarmet.

Сейчас подача электроэнергии возобновлена.

"Проводится анализ ситуации соответствующими службами, а также подготовка шахты к безопасному восстановлению работы предприятия", – добавили в компании.

Отметим, ровно 3 года назад, 7 ноября 2021-го, на шахте "Абайская" в Карагандинской области случилась трагедия из-за выброса метана погибли 6 человек, еще двое получили сильное отравление.

Тогда еще глава МЧС Юрий Ильин рассказал, что происходило на шахте в Абае в момент выброса метана – с его слов, он был настолько стремительным, что работники получили смертельное отравление за 2-3 минуты.

Позже было возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2184783-bolshe-150-chelovek-ekstrenno-vyveli-iz-shahty-v-karagandinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie