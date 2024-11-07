Буря в Павлодарской области: стало известно о еще двух пострадавших

В акимате Павлодарской области сообщили об еще двух пострадавших в результате непогоды жителях, передает NUR.KZ. Ранее в областном центре погибла женщина, на которую упало дерево.

Акимат Павлодарской области на своей официальной странице в Instagram опубликовал данные о ситуации, сложившейся в регионе в связи с бушующей непогодой. До этого было известно о погибшей женщине из Павлодара, на которую из-за шквалистого ветра упало дерево. Как выяснилось, от непогоды пострадали еще два человека.

"В результате происшествий, связанных с непогодой, пострадали 3 человека: двое получили травмы, один человек скончался", - сообщили в акимате.

В информации указано, что в результате штормового ветра до 28-30 м/с в трех городах области и их сельской зоне, а также в Актогайском и Баянаульском районах повреждены кровли и облицовка 12 социальных объектов и административных зданий, 31 многоквартирных и 3 частных жилых домов.

"Акиматам пострадавших городов и районов поручено провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и принять необходимые решения об объявлении ЧС местного масштаба природного характера для оценки причиненного ущерба и последующего восстановления пострадавших объектов", - прокомментировали в областном акимате.

На момент публикации на сетях электроснабжения произошли 120 аварийных отключений, из которых 69, по данным акимата, были устранены. По остальным работы продолжаются. Задействованы 68 аварийных бригад (более 180 человек) и 62 единицы техники.

"Призываем жителей региона соблюдать повышенные меры предосторожности и без особой необходимости не покидать свои дома", - призвали в акимате.

Ранее мы сообщали, что в Павлодарской области сильный ветер с порывами до 28 м/с привел к повреждению крыш и отключению электроэнергии в ряде районов, в том числе пострадали школы, мечети и больницы.

В областном центре непогода вызвала перебои со светом, из-за которых остановились насосы и снизилось давление в сетях водоснабжения. Кроме того, из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий школьники в Павлодаре сегодня учились в дистанционном формате.

Также сообщалось, что главные часы Павлодара на привокзальной площади не выдержали порывов ветра и сломались. В городском акимате заверили, что подрядной организацией будет произведена замена часов на новые.